Коммунальщики дали свое объяснение тому, что произошло

Несмотря на то, что на улице под +30, в Харькове включили отопление

О курьезе, который произошел в Киевском райне города по улице Алчевских, 37, изданию KHARKIV Today рассказала жительница дома Мериам.

По ее словам, утро 30 июня очень и очень удивило.

«Я заметила сегодня утром. У меня на батарее лежит удлинитель и он начал греться. Что происходит? Батарея горячая. Вечером, когда я ложилась спать, в комнате было прохладно, этого не было. Мы удивились, мягко говоря», – пояснила она.

Она немедленно позвонила в коммунальное предприятие «Харьковские теплосети». Там ей объяснили, что проверяют гидравлику, и что этого быть уже не должно.

«Сегодня они проверяли напор и сказали, что скоро уже не будет. Я не буду за это тепло платить», – добавила Мериам.

На предприятии журналистам инцидент пояснили тем, что такое бывает во время гидравлических испытаний сетей.

Ранее мы писали о том, что в квартирах харьковчан потекла вода цвета кока-колы. Соответствующее видео опубликовал в соцсетях пользователь Андрей Ильгов.

На кадрах из крана течет вода коричневого цвета, под которую даже страшно руки подставить, а не то, что использовать ее для стирки или мытья посуды.

Качество воды из крана, в квартирах, на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду Харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из говна и грязи. Вы уже заключили договор с КП"Водоканал"? Gepostet von Андрей Ильгов am Freitag, 19. Juni 2020

«Качество воды из крана в квартирах на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из го*на и грязи», – пишет автор и интересуется у горожан, заключили ли они контракт с водоканалом.

В свою очередь пользователи отмечают, что во многих районах города ситуация аналогичная.

Напомним, в Харькове забил фонтан в десятки метров высотой.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.