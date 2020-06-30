Несмотря на то, что на улице под +30, в Харькове включили отопление
О курьезе, который произошел в Киевском райне города по улице Алчевских, 37, изданию KHARKIV Today рассказала жительница дома Мериам.
По ее словам, утро 30 июня очень и очень удивило.
«Я заметила сегодня утром. У меня на батарее лежит удлинитель и он начал греться. Что происходит? Батарея горячая. Вечером, когда я ложилась спать, в комнате было прохладно, этого не было. Мы удивились, мягко говоря», – пояснила она.
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Она немедленно позвонила в коммунальное предприятие «Харьковские теплосети». Там ей объяснили, что проверяют гидравлику, и что этого быть уже не должно.
«Сегодня они проверяли напор и сказали, что скоро уже не будет. Я не буду за это тепло платить», – добавила Мериам.
На предприятии журналистам инцидент пояснили тем, что такое бывает во время гидравлических испытаний сетей.
Ранее мы писали о том, что в квартирах харьковчан потекла вода цвета кока-колы. Соответствующее видео опубликовал в соцсетях пользователь Андрей Ильгов.
На кадрах из крана течет вода коричневого цвета, под которую даже страшно руки подставить, а не то, что использовать ее для стирки или мытья посуды.
«Качество воды из крана в квартирах на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из го*на и грязи», – пишет автор и интересуется у горожан, заключили ли они контракт с водоканалом.
В свою очередь пользователи отмечают, что во многих районах города ситуация аналогичная.
Напомним, в Харькове забил фонтан в десятки метров высотой.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.