Чем ближе местные выборы, тем активнее кандидаты, и мэр Харькова Геннадий Кернес в этом плане – не исключение

Бессменный городской голова Харькова Геннадий Кернес решил в третий раз побороться за кресло градоначальника, передает Politeka.net.

Свидетельство тому – резко возросшее количество бордов с портретом Кернеса и его лозунгами не только в Харькове, но и за его пределами.

Так, в группе «Солнцеликий Харьков опубликовали фотографию, сделанную по дороге в Мерефу. Как видно на снимке, борды с Геннадием Адольфовичем висят буквально каждые несколько десятков метров один от другого.

«ЛуДший покер от Гепуция на Мерефянке. Для тех кто не понял. Фоткал на кнопку», – говорится в подписи к публикации.

«Такое же и по чугуевской трассе», «Точно, на́ 1 км 10 бордов. Пусть расставляет, может, к выборам всех уже тошнить от него будет», – пишут в комментариях пользователи.

Отметим, что о готовности баллотироваться на пост мэра третий раз Кернес говорил еще в июле прошлого года:

««Если будут досрочные местные выборы, то мы к ним готовы. Все зависит от того, какие основания будут вписаны в постановление новой Верховной Рады Украины для проведения внеочередных местных выборов. В любом случае, если есть необходимость перезагрузки в стране, то наша команда к этому готова», – заявил он.

Среди достижений за прошлую каденцию мэр отчитался о ремонте подъездов, парков, дорог и магистралей и подчеркнул: есть еще много чего, что надо привести в порядок.

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.