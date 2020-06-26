В Харькове чиновник вымогал 12 тысяч гривен за разрешительные документы на работу детского развлекательного комплекса
Речь идет о начальнике одного из отделов администрации Холодногорского района, передает Politeka.net со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
По информации следователей, к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что чиновник требует деньги за предоставление разрешительных документов на временное размещение детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района. За каждый объект он хотел получать по шесть тысяч гривен, всего — 12 тысяч гривен каждый месяц.
Чиновника задержали на горячем при получении взятки. Теперь ему готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение взятки, соединенное с вымогательством) и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
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Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до десяти лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщает издание KHARKIV Today, в соцсетях «гуляла» информация о том, что был задержан начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Холодногорской администрации Дмитрий Осокин. В администрации района подтвердили, что Осокин работает у них, однако о задержании якобы ничего не знают.
Аналогичное имя задержанного «проскочило» и в телеграмм-канале «Труха».
Ранее мы писали о том, что экс-директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса, которого называли главным «черным лесорубом» Харьковщины, ощутил проблемы с деньгами. Бывший руководитель, которого задержали на передаче взятки детективу НАБУ в размере 110 тысяч долларов, сейчас трудится менеджером по продаже леса и стройматериалов в фирме "САП2020".
По информации журналистов, Сыса жалуется на ухудшение материального положения.
Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.
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