В Харькове мужчине стало плохо в очереди в управление Пенсионного фонда

Об инциденте сообщили в группе «Харьков 1654».

«Люди стоят с 8 утра заняв очередь, а прием с 10 с 24.06.2020, но это не мешает сотрудникам фонда хамить всем, сегодня мужчине стало плохо, это их не волновало, стакан воды даже не дали. Мужчине дала таблетку от сердца, от скорой помощи отказался. Не дождавшись своей очереди, ушел домой», – говорится в публикации.

Тут же – фото огромной очереди под дверями учреждения. Люди стоят на жаре под палящим солнцем, ожидая, пока их пустят внутрь.

Автор публикации отмечает, что подобные ситуации заставляют делать определенные выводы:

«Не рассчитывайте на пенсию, зарабатывайте деньги уже сейчас и откладывайте, покупайте недвижимость, прибыль от аренды будет все равно больше, чем те $40 от государства».

В комментариях пользователи констатируют тот факт, что пенсия в будущем действительно светит не многим.

«Надо к 5 часам приходить и занимать очередь. Не так жарко и душно», «Не очень понимаю, зачем стоят? Всё сейчас в элек. виде автоматически формируется в персонф-цию.? Или чтобы пересчитали, нужно лично быть?», «Стыд и позор!! Властям и президенту!!!», «Я и так не рассчитываю. Вот если б ещё и государство на меня не рассчитывало... А то как налоги платить - дай, а как ответочку - не рассчитывайте! Обидно», «Знал человека: полгода до пенсии не дожил, 30 лет выворачивали в ПФ отчисления. А так бы ему на лекарства хватило, а без лекарств помер», «А что без масок и прилипшие друг к другу? А что стоят?», «Ни в коем случае нельзя давать человеку таблетки, кроме тех, что находятся при нем...ЗЫ а скорую надо таки было вызывать...», – пишут под публикацией.

Напомним, на Харьковщине две недели не могут найти бывшего спортсмена.

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