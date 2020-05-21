Пока в горсовете убеждают, что в Харькове активно ремонтируются подъезды и дворы, жители областного центра продолжают каждый день рисковать здоровьем

Речь идет о разбитых ступеньках у подъездов, которые часто еще и без поручней.

Очередной тому пример опубликовали в группе «Типичное ХТЗ».

На снимках – крыльцо многоэтажного дома по улице Мохначанская, 75. Как видно на фото, ступеньки разрушены практически полностью, а через железные уголки, которые раньше держали бетонные ступеньки, без труда можно перецепиться и улететь на асфальт.

В комментариях под публикацией разгорелась оживленная дискуссия на тему, кто должен ремонтировать такие ступеньки: коммунальщики или сами жители дома.

«Как такое могло остаться. Вроде уже всё и везде переремонтировали?...☝️😳», «Мужики в подъезде есть? Или вы ждете, что вам Гепа сделает?», «Вот вы там живёте, вам нравиться очень такой ежедневный трэш, если б не нравилось, уже бы что-то предприняли, а не постили в соцсети», «Пишут, типа «мы за это платим». Мешок цемента, песок и щебня. В пересчете на водку – 2 бутылки. Руки есть?», «Тут всего 4 ступеньки, скиньтесь и отремонтируйте (квартиры приватизированы) ваша собственность. А то больше понтов, чем работы. Никто не хочет жизнь делать лучше, все ждут, что кто-то сделает. Сделанное своими руками больше б ценили и не портили», «Деньги за обслуживание дома коммунальщик берут, но ничего не делают. Хотят и деньги брать, и чтобы люди сами все делали. Это не правильно», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что, по словам Геннадия Кернеса, для ремонта всех проблемных подъездов в Харькове нужно 10 лет.

«Ремонт жилого фонда — это очень важный вопрос. У нас в коммунальной собственности находится 8 000 домов и более 20 000 подъездов. Ремонт требуется везде. На сегодня отремонтировали более 4 000 подъездов и еще осталось 16 000. Если мы каждый год делаем по 1500 – 2000 подъездов, посчитайте, сколько надо лет», – рассказал он.

Напомним, подчиненные Кернеса жестоко избили пенсионера в Харькове.

Как сообщала Politeka, менеджеры Кернеса загнали в рекордные долги коммунальные предприятия.