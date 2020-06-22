Понедельник, 22 июня, выдался «богатым» на забастовки в Харькове

Кроме чернобыльцев, которые протестовали против лечения в радиодиспансере больных с китайским вирусом, на акцию вышли сотрудники предприятия «Электротяжмаш».

Люди требовали от руководства выплатить долги по заработной плате, передает Харьков Times.

По словам протестующих, кризис на заводе начал ощущаться еще в декабре прошлого года. Тогда, кроме задолженности по зарплате, стали накапливаться долги за электроэнергию. В связи с этим предприятие уведомили об отключении от электросети.

Один из участников акции протеста рассказал, что люди обращались к главе ХОГА Алексею Кучеру, чтобы тот вмешался и помог разрешить ситуацию, однако в облгосадминистрации лишь отправили письма в Офис президента и Кабинет министров.

«Полгода прошло и тишина. А ведь мы - государственное предприятие», – рассказал мужчина.

На самом предприятии протесты опровергают и уверяют, что завод работает в «штатном режиме», а на улице просто проходила открытая встреча и. о. гендиректора предприятия Виктора Бусько с рабочими. На ней работники якобы имели возможность задать волнующие вопросы и получить на них ответы.

Как известно, «Электротяжмаш», – ведущее государственное предприятие Украины по разработке и производству турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, единственный в Украине поставщик комплектного электрооборудования для железнодорожного и городского электротранспорта.

В соцсетях пользователи высказали собственное отношение к происходящему, а мысли многих существенно отличаются от того, о чем говорит руководство завода.

«Этого и следовало ожидать. Ведь не зря поменяли директора завода», «Хотят распилить на металлолом, гниды. Убивают Украину в наглую», «Подогнали завод под ситуацию. Так все заводы разрушились. Начинали практику на Донбассе. Все получилось», «Идёт физический демонтаж советского союза», «Начальству по 15 лет с конфискацией. И назначить более ответственных людей. Это же госпредприятие, надеюсь?», «Будет, как и с Сумским фарфоровым. Это мы уже прошли», «Завод готовят к банкротству и дальнейшей продаже. Отработанная схема. Чего бунтовать?», – пишут под публикацией в группе «Харьков 1654» в Фейсбуке.

Напоним, в Харькове «чернобыльцы» побились с полицейскими под диспансером.

Как сообщала Politeka, недовольные харьковчане окружили здание "главка" полиции.

Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.