Под зданием ГУ Нацполиции в Харьковской области сегодня было жарко

Дорогу возле здания областного управления полиции перекрыли члены организации POTON и их сторонники, которые протестовали против задержания накануне своих товарищей, передает NewsRoom.

У «главка» собрались около полусотни человек. Они пытались попасть в здание, однако дверь изнутри закрыли и протестующих не пустили.

По словам одного из организаторов акции, Сергея Воробьева, вчера правоохранители избили членов организации:

«Ребят связали, держали их около пяти часов в таком состоянии, они лежали на земле. Николая Маслова очень сильно избили, Пашу (Онищенко - прим.ред) тоже немножко побили. Об остальных такой информации нет».

Активисты требуют освобождения задержанных и ждут, что скажет следователь, который ведет это дело.

Как мы писали ранее, в Краснокутском районе 3 июня около двух часов дня трое представителей организации POTON, которые строят «Слобожанскую Сечь» заблокировали автомобиль с полицейскими, которые якобы вели наблюдение с помощью квадрокоптера.

По словам членов организации, три человека, которые управляли квадрокоптером, пытались скрыться на авто. Машину заблокировали. По предположениям авторов видео, внутри были правоохранители. Не исключено, что это сотрудники СБУ или полиции. Вскоре на место происшествия приехали патрульные.

В свою очередь в полиции дали свой комментарий:

«Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло».

Всего задержаны пять человек. На месте конфликта полиции и представителей организации было найдено оружие.

Ранее мы писали о том, что в Харькове пьяный священник устроил погоню. Когда полицейские остановили иномарку, за рулем которой был служитель культа, оказалось, что мужчина в рясе был настолько пьян, что еле держался на ногах.

Напомним, харьковчанка средь бела дня запасалась цветами в парке Шевченко.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

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