Из-за прорыва водопроводной магистрали в Харькове запретят движение по улице Большой Гончаровской

Движение ограничат в субботу, 20 июня, на участке от улицы Семинарской до Симферопольского переулка с 9:00 до 21:00, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Семинарской, Полтавский шлях, Конева и так далее.

Харьковчан предупредили об изменении в маршрутах движения общественного транспорта. Так, автобусы №67э, 238э и 303э будут объезжать закрытый участок по улицам Полтавский Шлях и улице Семинарской, а затем двигаться далее по своему маршруту.

Также будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Любови Малой и улице Плановой, на участке от Дудинской до улицы Семинарской, улице Семинарской, на участке от улицы Плановой до улицы Большой Гончаровской, улице Большой Гончаровской, на участке от улицы Семинарской до улицы Конева, улице Конева, а также улиц Малиновского, Коцарской, Благовещенской, площади Благовещенской и Соборному спуску.

Движение троллейбуса №11 будет организовано следующим образом: проспект Дзюбы – проспект Ново-Баварский – улица Китаенко – проспект Любови Малой – улица Дудинской – улица Холодногорская – разворотный круг «Новый Быт».

Ранее мы сообщали о том, что в результате прорыва труба на проспекте Тракторостроителей вода под напором поднялась выше девятиэтажки. Кадры аварии облетели сеть, а фонтан был виден за десятки метров.

Напомним, в Харькове обстреляли троллейбус с людьми.

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