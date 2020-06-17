Бывший мэр Харькова и экс-руководитель ХОГА Михаил Добкин не исключил возможности участия в выборах мэра Киева

Об этом экс-нардеп заявил в эфире телеканала «НАШ», передает Politeka.net.

Сначала о намерениях харьковского политика написал в телеграмм-канале ведущий телеканала Макс Назаров, подчеркнув, что «это будет очень жаркая битва, даже если никто денег не даст», а затем видеозапись интервью разлетелась по сети.

«Я в последнее время серьезно рассматриваю для себя возможность… побороться с нынешним главой Киева за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом мне, честно говоря, как жителю Украины, не нравится. Моя столица должна быть другой: более ухоженной, чистой и комфортной», – заявил он.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли он собирается бороться за кресло мэра Киева, а не Харькова, Добкин заявил, что в первой столице «все нормально, там мэра менять не надо».

Он пообещал, что после выборов отремонтирует столицу, чтобы она стала такой, какой была «до прихода Кличко и ему подобных» и передаст ее в руки киевлян.

По словам Добкина, который неплохо живет вдали от политики, сейчас не время «отсиживаться», учитывая, что происходит.

На возможное баллотирование политика бурно отреагировали пользователи.

«Наконец у Тищенко появился достойный конкурент в пределах статистической погрешности», «Миша, всё х**ня - давай по новой)))», «Цирк с конями» , «На благо города и всех хар....киевлян!», «Нам, харьковчанам, киевляне до сих пор Леню Космоса вспоминают, то давайте их еще этим красавцем добьем», «Это прэлестно) Клянусь своей треуголкой)», «Йому денег дали? На агитацию? На гречку?», «И таки да, у него большие шансы. По крайней мере, он четко доносит свою мысль людям и его все хорошо понимают, а это сегодня большое дело», «На благо города и всех киевчан», – пишут в соцсетях.

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился из-за поддержки фанатов Путина.

Также Politeka писала о том, что экс-нардеп Добкин удивил планами на будущее.