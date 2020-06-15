Во вторник, 16 июня, в Харькове попрощаются с разведчиком Дмитрием Карамушкой

Прощание состоится в 12 часов дня на Аллее славы кладбища №18 по проспекту Гагарина, 362, сообщает KHARKIV Today.

Всем, кто хочет попрощаться с ветераном АТО, необходимо прийти к палатке «Все для победы» на площади Свободы, откуда на кладбище будет ехать автобус в 11 часов дня. По словам волонтера Марины Поляковой, при себе обязательно иметь маску.

Как информирует издание, Дмитрий скончался 12 июня от остановки сердца. Он служил разведчиком в 92 бригаде, которая дислоцируется в Башкировке (Чугуевский район). С 2014 по 2017 год военный служил в зоне проведения АТО/ООС.

Ранее мы рассказывали о том, что у водителя подстанции №1 скорой помощи в Харькове Николая Устименко начались неприятности после участия в акции протеста медиков. Мужчина во время собрания 18 мая показал письмо главе ХОГА с подписями медиков и требованиями к руководству области. Из-за этого его на следующий день не допустили к работе.

Как выяснилось позже, Николай Устименко отслужил в АТО, в составе 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина».

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди.

Как сообщала Politeka, харьковчане взбунтовались из-за воспитателя "русского мира" из ХОГА.

Также Politeka писала о том, что тело морпеха, который пропал на Харьковщине, обнаружили в странном месте.