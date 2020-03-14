30-летний ветеран АТО, о судьбе которого переживали все харьковчане, найден мертвым

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти обнаружили 13 марта в 11 часов утра в туалете медпункта в селе Лизогубовка под Харьковом.

Погибшим оказался местный житель Александр Фрайтаг, об исчезновении которого накануне заявила его жена Татьяна. По ее информации, муж ушел из дома 8 марта и перестал выходить на связь. У него не было при себе ни документов, ни телефона.

Последний раз его видели в поселке Васищево, когда тот заходил в местный продуктовый магазин «Гурман». Куда он направился после этого – неизвестно.

Журналистам безутешная вдова рассказала, что судмедэксперты забрали тело и пока ничего не сказали, но предположили, что он не сам туда попал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

В октябре 2016 года Александр получил серьезное ранение. Морпех потерял часть черепа в АТО от вражеской мины в Широкино.

Служить Александр пошел еще во время третьей волны мобилизации. Стал разведчиком 92-й механизированной бригады. Там получил первую травму головы. После непродолжительной реабилитации вернулся во ВСУ и пошел на контракт в морскую пехоту. 10 октября позицию в Широкино террористы накрыли минометным обстрелом.

«Мина взорвалась недалеко от головы, пробило каску. Меня парализовало сразу же, сам передвигаться не мог, а товарищ, боевой побратим, увидел, что я не могу двигаться сам, подлетел, вытащил меня из-под огня», – рассказывал боец.

Напомним, оккупанты попиарились на фоне парализованных ветеранов.

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