Мэр Харькова Геннадий Кернес теперь может похвастаться именным значком
Фото «аксессуара» с изображением городского головы Харькова опубликовали в группе «Харьков 1654» в формате 3D.
«Хотели бы такой значок?», – спрашивает автор публикации.
На значке изображен градоначальник, показывающий пальцами свой знаменитый жест «виктория», и подпись к нему «Кернес – наш мэр».
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Отметим, что под фото разгорелась нешуточная дискуссия. Если одни плевались от увиденного и не жалели сарказма, то другие восхищались и даже интересовались, где можно взять такой значок.
«На значке напёрстка не хватает», «Служи, дурачок, получишь значок», «Хочу огнемет, чтобы сжигать тех, кто их носить будет», «Надо крепление с гвоздём соткой сделать и забивать в голову», «Сколько отмыли денег на этих значках?», «Я бы хотела. Обожаю нашего мэра», «Посмотрим на альтернативы. Но что-то сдаётся, что с Гепой никто не сможет тягаться», «Решётку добавьте», «Наш мёр лучший, и мне значок», «Хотелось бы, чтобы эти значки выдавались всем желающим бесплатно на каждом углу с обязательством носить их постоянно. Сразу увидишь, с кем имеешь дело, заодно и рейтинг проверить можно по количеству розданных значков», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что финалистка кулинарного шоу «Король десертов» Рузанна Щербина набила на ноге татуировку с изображением Геннадия Кернеса.
«Всегда любила нашего мэра за всё, что он сделал для нашего города! Для всех хорошим не будешь, но Кернес — тот мэр, которым гордится добрая часть харьковчан! Люблю Харьков! Люблю Геннадия Адольфовича! И в его честь я сделала очередную татуху», – заявила Рузанна в соцсети, опубликовав фото нового рисунка на теле.
Напомним, Добкина и Кернеса изуродовали до неузнаваемости.
Как писала Politeka, Добкин объяснил, почему никогда не наденет вышиванку.
Также Politekа сообщала, что у Кернеса потратят пять миллионов на VIP-катафалк.