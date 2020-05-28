В пятницу, 29 мая, в харьковских школах должен был прозвучать последний звонок

Однако карантин внес свои коррективы, и в этом году выпускники школ не соберутся на традиционную торжественную линейку и не услышат знакомый с первого класса перезвон, передает Politeka.net.

По инфрмации Департамента образования Харьковского городского совета, из-за карантина массовые празднования в школах отменены, поэтому все ограничится тем, что на сайтах общеобразовательных учебных заведений будут размещены именные поздравления выпускников, а также их родителей и педагогов.

«Праздник, конечно же, не отменяется. Во многих школах ребята общаются, придумывают какие-то интерактивные вещи и будут поздравлять друг друга с окончанием учебного года в режиме онлайн», – заявила руководитель департамента Ольга Деменко.

Тем временем в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим учебным предметам - 17 июня.

С 1 июня в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования будут размещены обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования.

Ранее мы писали о том, что с 1 июня в Харькове начнут свою работу детские садики. По словам заведующей детским садом №399 Татьяны Олешко, малышей будут принимать на улице с 8:00 до 8:45. Детям сразу же на улице измерят температуру, а у родителей расспросят о самочувствии дошкольников.

«После этого всех детей через семь разных входов поведут в группы. На входе - обработка рук антисептиком. После того, как дети поднимутся в группы, уборщица протрет поручни дезинфицирующим средством и проведет влажную уборку. Родителей в детсад пускать не будут».

Карантин, который хоть и послабили, но не отменили, внес свои коррективы в учебный процесс. Если позволит погода, дети будут больше гулять на улице, а в группы их будут заводить только поесть и поспать.

Не забыли и о социальной дистанции: в спальнях дети будут спать через две кровати.

Напомним, "карантинные" поборы с родителей начались в харьковских детсадах.

Как сообщала Politeka, харьковские школьники взмолились о помощи у Зеленского.

Также Politeka писала, что вирус оставил харьковских студентов без жилья.