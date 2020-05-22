Боевик «ДНР», который убивает воинов ВСУ на востоке страны, попал в руки правоохранителей, приехав в гости к родственникам в ненавистную ему Украину

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Боевика, который является жителем Донецка и воюет в качестве танкиста в «1 АК ДНР», задержали контрразведчики Службы безопасности Украины на Харьковщине, куда он заявился проведать родственников.

Мужчину задержали в тот момент, когда он возвращался обратно через границу РФ.

Во время обыска и осмотра вещей боевика правоохранители нашли и изъяли военный билет так называемого «министерства обороны ДНР», в котором были отмечены места службы и закрепленное оружие, а также удостоверение «члена общественного движения Донецкой республики».

Более того, в телефоне и ноутбуке террориста найдены файлы, которые подтверждают прохождение службы в танковом подразделении боевиков и применение оружия.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевике сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Харькове задержали диверсанта, который пытался подорвать легендарного разведчика «Гору». Такое задание он получил от российских кураторов, которые хотели отомстить бойцу за ликвидацию офицеров ВС РФ.

Напомним, боевик "ДНР" поставил под угрозу жизни посетителей торгового центра в Харькове.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что всплыли невероятные факты о легендарном разведчике «Горе».