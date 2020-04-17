Могли пострадать ни в чем не повинные люди

В Харькове террорист «ДНР» пытался заложить взрывчатку в популярном торговом центре «Французский бульвар»

Уроженец Донецкой области планировал осуществить теракт еще в феврале, однако о подозрении СБУ объявила ему только сейчас, передает Politeka.net cо ссылкой на сообщение пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

По информации силовиков, 17 февраля этого года мужчина заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в торгово-развлекательный центр. Той же ночью взрывчатка была обнаружена охранниками центра и обезврежена специалистами-взрывотехниками Нацполиции.

Несмотря на то, что преступник практически не оставил никаких следов, сотрудники СБУ установили его личность. Как потом выяснилось, он придерживался ряда мер конспирации: проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, постоянно менял место жительства и номера на своем автомобиле.

Его удалось задержать 5 марта в Борисполе, где он пытался скрыться на машине от правоохранителей и угрожал применить против них оружие.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела в Киеве сотрудники спецслужбы изъяли нарезной карабин Форт-205, без разрешительных документов, боевой пистолет Форт-12, гранату РГД-5, около 200 патронов различного калибра к автомату и пистолету, дымовую шашку. Также были обнаружены поддельные личные документы с его фотографией, 4 государственных номерных знака для автомобиля и электронные устройства для считывания кодов автомобильных сигнализаций.

Оказалось, что преступник несколько лет находился в розыске по подозрению в причастности к ряду других эпизодов, в частности, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, угонах авто и так далее.

На данный момент продолжается досудебное следствие, начатое по ст. 258 и 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что харьковчанин, который в 2014 году добровольно вступил в ряды «армии ЛНР», помогал террористам в сборе информации для подготовки терактов в родном городе. Мужчина был командиром взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Злоумышленник попал в поле зрения Службы безопасности сразу же, как приехал в Харьковскую область с территории Российской Федерации и стал собирать информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Особенно боевика интересовала железнодорожные пути и станции, Харьковский метрополитен, автовокзалы.

Более того, в течение некоторого времени он регулярно лично «осматривал» объекты в разных местах Харьковщины.

Все собранные данные мужчина собирался передать террористам «ЛНР», чтобы те в дальнейшем организовали теракты и диверсии на территории региона.

Напомним, экс-командира «Айдара» с беременной женой схватили в Европе.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что всплыли невероятные факты о легендарном разведчике «Горе».