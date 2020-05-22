В этом году работы по реконструкции продолжаются

Саржин Яр в Харькове преобразился до неузнаваемости и со временем может стать аналогом Центрального парка в Нью-Йорке

По крайней мере, такие амбиции – у авторов проекта реконструкции территории, студии дизайна и архитектуры SBM, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Один из его авторов Ольга Клейтман рассказала о том, что во время реконструкции они решили минимально вмешиваться в природу, а лишь расчистить закоулки и сделать хорошее освещение.

«Это будет водно-пейзажный парк, где можно почитать книгу, заняться йогой, просто отдохнуть без громкой музыки и каруселей. Такая себе «дача для всех», – пояснила она.

Уже после первого этапа реконструкции Саржин Яр заметно преобразился и рискует переплюнуть лучшие парки отдыха не только Харькова, но и Киева.

Так, территорию украшают семь озер, расположенных на трех разных уровнях. По словам директора Департамента коммунального хозяйства Алексея Богача, чистую воду, которая идет из родника, строители попытались принять в определенные архитектурные формы в виде озер, а также увеличили проток воды.

В яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, разместили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.

Особое внимание привлекает велодорожка с эстакадой протяженностью 3,5 км, которая соединяет парк им. Горького с Павловым Полем. Благодаря конструкции велосипедисты могут проезжать над яром, не пересекаясь с пешеходами.

В этом году велодорожки в Саржином Яру и парке им. Горького планируют объединить с Лесопарком в единый веломаршрут протяженностью около 30 км.

Очень нравится в парке и детям, для которых здесь создана необычная игровая площадка «Вулкан».

Позаботились во время реконструкции и об удобстве молодых мам, оборудовав комнату матери и ребенка рядом с интерактивным игровым комплексом. Кроме того, к услугам посетителей три туалета: со стороны пр. Науки, в районе бювета и возле пешеходной дорожки под канатной дорогой.

В отличие от парка Горького, в Саржином Яру также оборудуют две площадки для питомцев, чтобы жители города могли выгуливать своих четырелапых любимцев.

Как только на улице потеплеет, дорожки Саржиного яра заполонят харьковчане, для многих из которых этот парк уже стал любимым местом отдыха.

Справка: Саржин Яр – памятник природы местного значения, находится недалеко от центра города, рядом со станцией метро «Ботанический сад». Длина яра более 12 километров. Раньше по его дну протекал широкий Саржин ручей, но он был засыпан при строительстве линии передач на Пятихатки в 2006 году.

«Изюминка» этого места – источник чистейшей минеральной воды, который привлекает жителей и гостей города. Его второе название «Шатиловский источник».

Напомним, Кернес похвастался перед харьковчанами очередным достижением.

Как сообщала Politeka, в Харькове могут переименовать парк Горького: на замену претендует легендарный украинец.

Также Politeka писала, что мэрия выделит десятки миллионов на новые туалеты в Саржином Яру.