Харьковские водители перешли на новый уровень выяснения непоняток на дорогах

На улице Героев Труда водитель автомобиля Honda Civic сделал пару выстрелов в сторону Renault Sandero под управлением 39-летнего мужчины.

Об инциденте, который произошел в понедельник 18 мая, сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия не медленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что один из водителей нарушил правила дорожного движения, а второй таким образом решил проучить человека за рулем.

Сейчас полиция занята поисками злоумышленника, а также решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове спецназовец напугал ребенка, приняв игрушечный автомат в руках мальчика за настоящий и напав на автомобиль, в котором ехал несовершеннолетний.

Об инциденте, который разыгрался с участием заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Виталия Лисинского, сообщили все местные СМИ.

В одном из авто, которые ехали по проспекту, ребенок держал в руках игрушечный автомат. В какой-то момент машину подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский и начал ломиться в авто с ребенком, пытаясь вытащить из-за руля водителя. При этом на подмогу он вызвал еще несколько экипажей полиции.

Отца мальчика буквально вытащили из автомобиля, а когда все выяснилось, спецназовец быстро ретировался с места происшествия.

В полиции по факту начали проверку.

Напомним, в Харькове копы решили отмазать мажора за сокрытие тяжкого преступления.

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