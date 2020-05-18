Харьковские водители перешли на новый уровень выяснения непоняток на дорогах
На улице Героев Труда водитель автомобиля Honda Civic сделал пару выстрелов в сторону Renault Sandero под управлением 39-летнего мужчины.
Об инциденте, который произошел в понедельник 18 мая, сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место происшествия не медленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что один из водителей нарушил правила дорожного движения, а второй таким образом решил проучить человека за рулем.
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Сейчас полиция занята поисками злоумышленника, а также решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове спецназовец напугал ребенка, приняв игрушечный автомат в руках мальчика за настоящий и напав на автомобиль, в котором ехал несовершеннолетний.
Об инциденте, который разыгрался с участием заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Виталия Лисинского, сообщили все местные СМИ.
В одном из авто, которые ехали по проспекту, ребенок держал в руках игрушечный автомат. В какой-то момент машину подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский и начал ломиться в авто с ребенком, пытаясь вытащить из-за руля водителя. При этом на подмогу он вызвал еще несколько экипажей полиции.
Отца мальчика буквально вытащили из автомобиля, а когда все выяснилось, спецназовец быстро ретировался с места происшествия.
В полиции по факту начали проверку.
Напомним, в Харькове копы решили отмазать мажора за сокрытие тяжкого преступления.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине пьяный священник устроил экшн с полицейскими и погоней
Также Politeka писала, что в Харькове копов заподозрили в краже машины с помощью эвакуатора.