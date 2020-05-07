В Харькове решили своеобразно «покращить» национальный Театр оперы и балета, застеклив аварийный балкон

Тревогу забили в группе Ukrainian Modernism в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«ALARM! В Харькове разрушают символ города - Театр оперы и балета, построенный в 1970-1991 годах по проекту архитекторов С. Н. Миргородского, В. Д. Елизарова, Н. В. Чуприны, Р. Н. Гупало и А. П. Зыбина. К театру пристраивают царь-балкон, разрушая архитектуру объекта, нарушая авторское право и авторский замысел архитекторов. На данный момент даже неизвестно, кто, зачем и на каких основаниях это делает. Театр является частично государственной, частично областной собственностью», – говорится в сообщении.

Такие действия авторы протеста называют преступным издевательством над шедевром архитектуры 20-го века, который стал символом Харькова.

«Беспредел необходимо срочно остановить и вернуть Театру прежний облик», – призывают в публикации.

На сообщение отреагировало издание NewsRoom, которое обратилось за комментариями к администрации ХНАТОБ.

По словам первого заместителя генерального директора театра Игоря Тулузова, этот балкон уже почти десять лет аварийный и нуждается в серьезном ремонте. Он также рассказал, что сейчас в фойе здания проводятся масштабные работы.

«Использование всего комплекса фойе, включая застекленный балкон, будет происходить в рамках первоначальных архитектурных решений и исключительно в интересах театра. Никаких новых собственников или предприятий в фойе не будет», – заверил он.

В свою очередь харьковчане не в восторге от такого строительства.

«Вот бы, например, к Сиднейской опере достроили огромный застекленный балкон. Как бы было красиво», «Задумка архитектора играет высшую роль», «Жесть, странно, что не пластиковый😳», «никаких таких первоначальных архитектурных решений не было😠», «Стеклопакеты не белые:(», «Ужасное уродское сооружение», «царь-балкон», – пишут в комментариях.

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