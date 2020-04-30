На момент возникновения пожара в доме все спали

На Харьковщине 14-летняя девочка продемонстрировала недюжинный героизм, сумев спасти родных людей от смерти в огне

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как рассказали спасатели, 27 апреля около трех часов ночи в жилом доме в селе Гроза Шевченковского района области вспыхнул пожар.

По указанному адресу выехала автоцистерна и четверо сотрудников пожарно-спасательной службы. На месте оказалось, что огонь охватил домашние вещи в одной из комнат дома на площади 10 «квадратов».

Во время пожара 42-летний мужчина получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова.

Жизнь всем членам семьи спасла 14-летняя Виолетта. Проснувшись ночью, она почувствовала запах дыма. Девочка не растерялась и быстро вывела на улицу 12-летнего и головалого братьев, а затем вернулась в дом и разбудила родителей.

Ранее мы рассказывали, что в Балаклее неподалеку от военного арсенала, где в прошлом году гремели взрывы, разгорелся масштабный пожар. Около половины первого дня 29 апреля огонь вспыхнул на выезде из города на окружной дороге.

По словам представителя ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар произошел по другую сторону арсенала, а его площадь составила 350 квадратных метров.

Мы также писали о том, что на Харьковщине многодетная семья в одночасне лишилась дома и всех вещей из-за пожара. Инцидент произошел в Мерефе 18 апреля после полудня.

По информации жителей города, единственное, что удалось спасти, – это документы. Все остальное сгорело дотла, а фото и видео пожара облетело соцсети. Спасатели до сих пор выясняют причину возгорания. Они отмечают, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Силами местной религиозной общины новый дом для семьи построили с ноля за неделю.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.