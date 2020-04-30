Карантин карантином, а весну в Харькове никто не отменял

Пока жители города томятся в четырех стенах, природа берет свое, и улицы Харькова благоухают и радуют яркими красками на деревьях и клумбах, передает Politeka.net.

Очередной порцией красоты поделился на своей странице в социальной сети Фейсбук известный харьковский фотограф Василий Голосный. Прогулявшись по безлюдным улицам большого города, он запечатлел все краски весны на клумбах у ХНАТОБ, вдоль проспектов, возле Госпрома и ХОГА, в парках и скверах.

На снимках можно увидеть тюльпаны, анютины глазки и даже простые одуванчики, которые радуют глаз.

Ранее мы рассказывали о том, что, несмотря на карантин и запреты появляться в парках, некоторые харьковчане находят поводы прогуляться по любимым аллеям.

Так, недавно в сети появилось видео, на котором молодожены в сопровождении фотографа идут по парку в поисках интересных локаций для памятных снимков в свадебный альбом.

В сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, уместна ли свадьба в период карантина. Одни пользователи писали о том, что молодые все сделали правильно, но были и те, кто осуждал их за «пир во время чумы».

Напомним, Харьков расцвел после аномального потепления.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.