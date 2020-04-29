В Харьковском зоопарке в верблюжьем семействе – солидное пополнение

За две недели в зоопарке появились на свет три верблюжонка: Сеня, Кирил и Эйприл. Эту радостную новость сотрудники КП рассказали на своей странице в Фейсбук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Отцом всех троих является верблюд Саша, а их мамы – Шакира, Наташа и Юля.

«Сеня родился 29 марта, 10 апреля появился маленький Кирилл, а через четыре дня Саша уже знакомился с дочерью Эйприл. Поэтому свой девятый день рождения 17 апреля Саша праздновал уже в статусе многодетного отца», – сообщила Жанна Сивуха, пресс-секретать зоопарка.

Сашу в Харьков привезли маленьким верблюжонком из Астрахани в компании таких же маленьких самок Шакиры и Наташи. Когда его впервые увидели сотрудники зоопарка, он был неприметным, флегматичным и даже ленивым. Однако киперы были едины в своем мнении: этот верблюд еще всем покажет! Мол, он будет лидером. Стоит отметить, что эти прогнозы сбылись. Саша оказался парнем любознательным и смелым.

Два синочки і лапочка-донька Два синочки і лапочка-донька – такий скарб отримав наш верблюд Сашко. Усі три верблюдиці, які мешкають у Харківському зоопарку (Шакіра, Наташа і Юля), цієї весни дали потомство. Верблюжа Сеня народилося 29 березня, 10 квітня з’явився маленький Кирило, а за чотири дні Саша вже знайомився з донькою Ейпріл. Отож свій дев’ятий день народження 17 квітня Сашко святкував уже у статусі багатодітного батька. До Харківського зоопарку самець Сашко прибув з Астрахані ще маленьким верблюжам у компанії так само маленьких самочок Шакіри і Наташі. На той час це був абсолютно непримітний верблюд, флегматичний і дещо ледачий. Та лише поглянувши на нього, наші кіпери були одностайні: зоряний час верблюда ще попереду, він буде вожаком! Так і сталося! За своє вдачею самець сміливий і допитливий. А ось маленький Кирило – копія тата у дитинстві – любить полежати, підставляючи боки теплому сонечку. Чого не скажеш про Ейпріл. Самочка дуже активна і товариська. Обожнює своїх доглядачів: у першу чергу обнюхає, а потім чекає, аби її почухали. Найменші веблюжата знаходяться у загоні разом з мамами і татом, отож малюкам не сумно, можна гратися один з одним досхочу. А ось старшому Сені компанію складає брат Боня, мама і гуанако. День до вечора Сеня влаштовує «доганялки» за гуанако, оскільки брат Боня на пропозиції побігати відповідає неохоче і у відповідь може навіть плюнути. Матусі піклуються про своїх дитинчат відповідально і дуже ніжно. І якщо основою раціону малюків Кирила та Ейпріл є материнське молоко, поважний Семен Олександрович, якому сьогодні виповнюється місяць, вже пробує дорослі корми – сіно, траву, овочі. І маленькі, і дорослі верблюди насолоджується товариством одне одного у по-справжньому великій родині, гріються на теплому сонечку і усім своїм настроєм говорять: прийшла весна! Gepostet von Харьковский Зоопарк am Mittwoch, 29. April 2020

Детеныши имеют каждый свой характер. Так, Кирилл – копия папы. Он любит полежать и погреться на солнце. Эйприл активная и общительная, любит, когда ее почесывают. Самый старший, Сеня, гуляет в компании брата Бони, мамы и гуанако. Как самый старший из тройни, он уже требует траву, сено и овощи, а вот Кирилл и Эйприл пока что на материнском молоке.

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