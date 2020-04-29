В Харьковском зоопарке в верблюжьем семействе – солидное пополнение
За две недели в зоопарке появились на свет три верблюжонка: Сеня, Кирил и Эйприл. Эту радостную новость сотрудники КП рассказали на своей странице в Фейсбук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Отцом всех троих является верблюд Саша, а их мамы – Шакира, Наташа и Юля.
«Сеня родился 29 марта, 10 апреля появился маленький Кирилл, а через четыре дня Саша уже знакомился с дочерью Эйприл. Поэтому свой девятый день рождения 17 апреля Саша праздновал уже в статусе многодетного отца», – сообщила Жанна Сивуха, пресс-секретать зоопарка.
Выход из карантина, новые правила перевода денег и обвал доллара - главное за ночь
Доллар резко обвалится, таких цифр в обменниках не было давно: к чему готовиться
Блондинка из Victoria’s Secret сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно"
Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Сашу в Харьков привезли маленьким верблюжонком из Астрахани в компании таких же маленьких самок Шакиры и Наташи. Когда его впервые увидели сотрудники зоопарка, он был неприметным, флегматичным и даже ленивым. Однако киперы были едины в своем мнении: этот верблюд еще всем покажет! Мол, он будет лидером. Стоит отметить, что эти прогнозы сбылись. Саша оказался парнем любознательным и смелым.
Детеныши имеют каждый свой характер. Так, Кирилл – копия папы. Он любит полежать и погреться на солнце. Эйприл активная и общительная, любит, когда ее почесывают. Самый старший, Сеня, гуляет в компании брата Бони, мамы и гуанако. Как самый старший из тройни, он уже требует траву, сено и овощи, а вот Кирилл и Эйприл пока что на материнском молоке.
Напомним, харьковские пингвины получат домик за 90 миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане заплатят миллионы за новый туалет в зоопарке.
Также Politeka писала, что десятки миллионов из карманов харьковчан уйдут на райскую жизнь обезьян.