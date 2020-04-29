С 28 апреля в Украине вступил в силу закон о финансовом мониторинге

Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» проголосовали в Раде 6 декабря 2019 года. Он регулирует правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на предмет их нелегальности, передает Politeka.net.

Теперь украинцам нужно будет проходить идентификацию личности для того, чтобы совершить перевод суммы, превышающей 5000 гривен.

Установить личность проще всего с помощью банковской карточки, ведь это происходит автоматически во время работы с терминалом. В остальных случаях для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратиться в кассу банка.

Далеко не все украинцы с энтузиазмом восприняли нововведение. Так, известный харьковский юрист и депутат горсовета Игорь Черняк считает, что намерения власти побороть отмывание денег и коррупцию приведут к эффекту, прямо противоположному от ожидаемого.

«Любые новые ограничения и ужесточения в условиях кризиса - это бред и вред. Именно так - бред и вред. Государство должно сегодня пылинки сдувать с каждого, кто работает, создаёт продукт и даёт рабочие места. Максимально упрощать. Максимально не влезать. Максимально не мешать. Больше наше государство в этих условиях ничего сделать не может. И не сможет в ближайшее время - это точно», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Автор подчеркивает, что в сложившейся ситуации выживут только те государства, которые создадут для бизнеса и инвесторов максимально комфортные условия.

«А мы с таким подходом очень быстро загнёмся. Зато у нас останется туча регуляторов и контролёров. Не будет главного - экономики и денег!»? – уверен Черняк.

В комментариях пользователи соглашаются с автором поста.

«Банки разорятся, мелкие в первую очередь. Новых клиентов не добавится, а часть старых уйдет в тень, в наличную оплату», «Власть придерживается тренда - туже гайки закрути - больше денег получи! Не понимают, что так не работает», «Очередное подтверждение, что чиновник и малограмотное глупое существо – это почти всегда одно и то же. Причем чем выше должность, тем глупее и не образованнее. Одни кредиты на выплату зарплат чего стоят», «Странные претензии к власти, которая практически открыто провозгласила своей главной целью уничтожение Украины», – отмечают под публикацией.

Напомним, Кернес пообещал строптивому депутату клетку в новом зоопарке.

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