Ветераны Второй мировой войны на Харьковщине получат денежную помощь, которую должны выплатить до 5 мая

Об этом сообщает издание «Вечерний Харьков».

Платить ветеранам будет как область, так и государство. По информации Департамента соцзащиты населения ХОГА, из госбюджета на выплаты должны направить 90,9 млн грн.

Помощь уже получили 47,5 тысяч человек.

По информации ХОГА, помощь выплачивается следующим категориям населения:

– люди, ставшие инвалидами в результате войны, и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - по 4120 грн; II группы - по 3640 грн; III группы - по 3160 грн;

– УБД, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - по 1390 грн;

– граждане, у которых есть особые заслуги перед Родиной, - по 4120 грн;

– члены семей погибших и вдовы (вдовцы) умерших инвалидов войны, умерших участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не в браке, - по 900 грн;

– участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - по 570 грн.

Из областного бюджета к 9 мая будет выплачено одноразово по две тысячи гривен инвалидам войны и УБД, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне. Всего таких получателей 337.

Ранее мы писали, что ветеран АТО Леонид Остальцев жестко раскритиковал Александра Усика за его гражданскую позицию.

"Александр, будучи чемпионом мира по боксу, будучи украинцем, а вы себя таковым считаете, будучи мужчиной, который все же чего-то стоит, вы обязаны иметь четкую и обоснованную позицию, а не полтора часа "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе", - заявил Остальцев.

Остальцев вспомнил свой предыдущий конфликт с Усиком, где назвал боксера обезьяной.

Напомним, суды массово возвращают "карантинные" дела на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, харьковчанам начали выдавать обещанную тысячу.

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.