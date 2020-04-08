Харьковские правоохранители объявили в розыск двух несовершеннолетних парней

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полицейских, пропали 15-летний Денис Цуканов и 13-летний Максим Кучеренко. Вечером 6 апреля они самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Максима Кучеренко: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.

Приметы Дениса Цуканрва: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.

Если кому-то известна какая-либо информация о возможном месте пребывания парней, просьба сообщать ее по телефону «102».

Отметим, что в этот же день на Одесчине пропала 17-летняя девушка. Мадина Кадырова вышла из дома рано утром и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в куртку розового цвета, брюки черного цвета. В полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщать по телефонам: 096-45-87-632 или 098-534-47-02 или по спецлинии «102».

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине бесследно исчез 30-летний ветеран АТО Александр Фрайтаг. О пропаже мужа правоохранителям сообщила его жена. Она переживала, что с ним могло что-то случиться, поскольку после тяжелого ранения на фронте у него могли быть проблемы с памятью.

К сожалению, ее опасения подтвердились. Тело Александра через несколько дней нашли на территории села. По словам правоохранителей, следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было, однако супруга не верит в случайную смерть Александра.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчезла 13-летняя красавица.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Также Politeka писала, что в Харькове грабитель расправился с полицейским.