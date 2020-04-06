В Харькове 41-летний мошенник присвоил пять квартир, хозяева которых умерли, а наследники не успели вступить в права владения или же отсутствуют

Действовал злоумышленник не один: одной из пяти квартир он завладел с помощью 25-летнего подельника, передает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы областной прокуратуры.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории Харькова квартиры, владельцы которых в них или не проживали, или умерли, а наследников нет, либо же они еще не успели оформить на себя наследство.

Чтобы присвоить жилье, преступники отчуждали его обманным путем, используя подставных лиц и поддельные документы.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более трех миллионов гривен.

Суд задержал обоих подозреваемых и избрал им меру пресечения– содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в столице активизировались мошенники, которые под видом противовирусной обработки грабят киявлян, открывших им двери.

«Алгоритм прост – открывают входные двери, газовым баллончиком задувают в лицо и грабят. Не знаю насколько правдива информация, но лучше подстраховаться», – пишет в сети пользователь Дмитрий Дубовик.

Мы также рассказывали, что 36-летний харьковчанин три года обманывал доверчивых горожан, выдавая себя каждый раз за другого человека. С июля 2013 по июль 2016-го, мужчина сумел обвести вокруг пальца состоятельных бизнесменов, одиноких женщин, случайных знакомых. Для каждой из «жертв» у него была своя история и схема, он виртуозно входил в доверие и вовсю этим пользовался, выманивая деньги.

Напомним, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Как сообщала Politeka, у киевской пары «отжали» квартиру средь бела дня.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.