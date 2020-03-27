По состоянию на 27 марта на Харьковщине не зарегистрировано ни одного случая коронавируса

И вряд ли причина в том, что население региона не коснулась всемирная зараза, все гораздо банальнее.

Как передает ресурс «Накипело», областная клиническая инфекционная больница, которая будет принимать больных коронавирусов COVID-19, пока не получила экспресс-тесты и лабораторные наборы ПЦР для выявления вируса. Без них диагностировать опасное заболевание практически нереально.

В областной «инфекционке» к приему больных провели все необходимые приготовления: есть 14 боксов и 17 полубоксов для больных, всего больница может принять до 240 больных в случае ухудшения эпидситуации.

На вчера, 26 марта, в этом медучреждении насчитывалось 130 респираторов класса ffp3, 383 противоэпидемических защитных костюма 1-4 классов.

На запрос журналистов в облздраве ответили, что этого достаточно для защиты при нынешней ситуации.

На аналогичный запрос о готовности Харькова к эпидемии, в мэрии изданию ответили, что в случае необходимости и в зависимости от ситуации к приему больных будут привлечены больницы № 13, 25 и 18 и родильный дом №2. В последнем уже подготовлены три изолированных бокса для медицинской помощи беременным и новорожденным, имевших контакт с людьми инфицированными коронавируса или подозреваемых в инфицировании.

Сколько средств защиты у врачей в этих больницах, в горсовете не ответили, подчеркнув только, что «на данный момент выделены деньги и проводится процедура закупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и предметов медицинского назначения».

Как и в инфекционке, тест-систем в медучреждениях города на данный момент нет.

Ранее мы рассказывали о том, что пользователи сети показали, в каком состоянии находится инфекционная больница, куда будут привозить больных коронавирусом.

Какова на данный момент ситуация с распространением инфекции, можно посмотреть на сайте my.ua .

Напомним, главный борец с коронавирусом госпитализирован на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.