В Харькове в отделении почты обнаружили крупную поставку медицинских масок, при этом в продаже в аптеках города их нет

Харьковчан возмутил вопиющий случай. В городском отделении Новой почты местный житель заметил многочисленные упаковки медицинских масок. При этом, в большинстве аптек Харькова в продаже их нет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост в фейсбук Вячеслава Ющенко.

«Сегодня. 19 отделение, Новая почта, отправка партии масок, при этом в Харькове в продаже масок нет», – отметил он, продемонстрировав наглядное фото с масками.

В комментариях харьковчане начали возмущаться такому вопиющему случаю.

«Не только в Харькове, в Польше их тоже нет в аптеках», «Неужели все свято верят, что маска убережет?», «У нас в поселке в харьковской области большими буквами написано масок нет! Во всех аптеках.», «В магазине Чудо -99 грн 5 штук,в школе нас учили шить марлевые маски,по крайней мере слюной в лицо не попадут,при гриппе всегда маски одевали», «При мне женщина купила все маски в аптеке 270 штук, все стали возмущаться, но кто не успел тот опоздал!». «Маски есть, по 165 грн за штуку», «На Научке маски по 100 грн в аптеках», – жалуются на цены местные жители.

Также в сети показали, за сколько продают медицинские маски в Эпицентре. Так, 50 штук масок стоят почти 1000 грн. В сети шутят, что это цена за магазин, а не за маски.

Напомним, что харьковчанка, решившая бескорыстно поддержать земляков в период карантина, поплатилась за свой альтруизм. Дарья Петрик, владелица двух небольших медицинских клиник в городе, которые занимаются вакцинацией и лечением, потратила деньги, отложенные на свадьбу, на закупку масок и антисептиков для пожилых соседей. В благодарность она получила обвинения и угрозы.

На нее посыпались угрозы и упреки из-за ее благотворительности. Так, ее начали обвинять в финансовых махинациях и пиаре себя и клиники. В свою очередь она ведет строгий учет работы и отчитывается о покупках, давая понять, что все обвинения беспочвенны.

Напомним, влюбленные харьковчане поразили смелым поступком.

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