Стало известно, какая погода будет в Харькове в пятницу, 27 марта

По прогнозу в городе будет солнечно и ясно весь день, без осадков. Информация о погоде в городе появилась на сайте Sinoptik, передает Politeka.

Температура воздуха 27 марта в Харькове плднимется до 15 градусов тепла, а ночью похолодает до 10 градуса выше нуля.

Интересно, что самым теплым этот день был в Харькове в 1983 году. Тогда он отличился с температурой 22,9 градуса тепла. Подморозило харьковчан в 1987, когда столбик термометра опустился до 11,4 градусов.

Напомним, что стало известно, какая погода в Киеве будет ближе к выходным. В пятницу, 27 марта, в Киеве ожидается теплый день без осадков.

Сегодня, 26 марта температура воздуха в Киеве будет держаться на уровне 10 градусов тепла, а ночью столбик градусника опустится до 5 градусов выше нуля. Завтра погода порадует киевлян значительным потеплением.

Так, столбик термометра в столице 27 марта будет показывать приятные 14 градусов тепла, а ночью опустится только до +8 градусов.

Отметим, что исторически теплым этот день был в 1992 году, когда температура воздуха была 19,6 градусов. Самым низким значением температуры были -11,5 градусов в 1899 году.

По народному прогнозу погоды, в этот день, 27 марта, почитался святой митрополит Феогност. Считалось, что тому, кто услышит на Феогноста гром, сулит богатство, удача и щедрый урожай.

Также мы писали, что в Харькове в соцсетях то и дело рассказывают об очередных кражах, ограблениях и нападениях, параллельно публикуя фотографии злоумышленников.

«Карманник по кличке «Пухлый» снова был замечен за кражей. Вместе со своей бабой украли что-то у женщины возле «Класса» на пр. Тракторостроителей. Копов вызывали, но что-то они пока не телятся решать вопрос. А «Пухлый» даже не скрывается, орудуют тут чуть ли не каждый день, их группа человек 5», – говорится в сообщении.

Тут же – фотография автомобиля, на котором были воры. Как видно, он на еврономерах.

Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.