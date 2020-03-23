Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач госпитализирован в одну из столичных больниц

У чиновника подтвердили коронавирус, ему диагностировали пневмонию, передает Depo.Харьков со ссылкой на слова пресс-секретарь депутата Виктории Петрухиной.

COVID-19 у Скоробагача подтвердился после повторного анализа.

По информации Петрухиной, в что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию. Он был в Харькове до конца прошлой недели, а потом поехал в Киев. Там он почувствовал недомогание, после чего ушел на самоизоляцию, а затем обратился за помощью к медикам.

В больнице сейчас и 37-летняя жена депутата Виктория, у которой также подтвержден коронавирус. Женщина прилетела из Франции 11 марта и некоторое время находилась на самоизоляции. Именно она стала первым жителем Харьковщины с выявленным опасным вирусом, однако на момент прохождения теста и постановки диагноза жена чиновника находилась на территории Киевской области. После возвращения из-за границы женщина не приезжала в Харьков.

Ранее мы сообщали, что у депутата фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александра Лукашева, который баллотировался и победил на парламентских выборах по 113 округу (Луганская область) и проживает в Харькове, выявили коронавирус.

По информации харьковских СМИ, первые тесты Лукашева показали отрицательный результат. Однако 22 марта пришли результаты ПЦР-теста, подтвердившие наличие в организме парламентария коронавирусной инфекции.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, харьковчан массово наказали за нарушение правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковские священники решили ударить по коронавирусу.