Харьковчане решили не отставать от итальянцев, которые выходят петь и танцевать на балконы в разгар пандемии коронавируса

Правда, у соотечественников риторика «выступлений» ни в какое сравнение не идет с репертуаром неунывающих жителей солнечной Италии, передает Politeka.

Так, в группе «Харьков 1654» появилось видео, на котором девушка с микрофоном в руках толкает речь с балкона.

«Экстренное сообщение от Геннадия Кернеса. Просьба: не терять самообладание, не терять рассудок и не терять позитива. Сохраняйте позитив, это поможет нам побороть коронавирус. И обязательное условие в этом положении: детям нужно давать шоколад, взрослым – принимать алкоголь, но немножко, только для иммунитета. Будьте здоровы, оставайтесь на позитиве. Геннадий Кернес ваш. Я с вами в ваших сердцах. Лучший мэр», – такой речью вечерние сумерки разбавила поклонница харьковского градоначальника.

"Геннадий Кернес, мы с тобой" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 22. März 2020

Остается надеяться, что это была ирония, однако пользователи на такой спич уже отреагировали.

«Только начало, а у многих уже большие проблемы с психикой», «Нужен специальный/ые вертолёты рассыпающие от валерианы до галоперидола утром и вечером на все население, может быть, попустит», «Та можно не только температуру померить и справку от психиатра попросить», «А, так это психушки закрыли», «Отключите ей микрофон 🤦», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что в Харькове водитель маршрутки может заплатить огромный штраф за превышение лимита пассажиров в салоне. Он перевозил 17 человек вместо 10, а это карается штрафом от 17 до 37 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что водитель показал, как заставляет харьковчан соблюдать карантин.