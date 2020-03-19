Жительница Харькова, обратившаяся за помощью к медикам для из-за дочери, которая вернулась из-за границы, была ошеломлена результатами

Как сообщает NewsRoom, 11 марта харьковчанка Светлана прилетела в Украину из Норвегии. При этом добираться ей пришлось с пересадкой в Варшаве, где в аэропорту было очень много народа, и существовала угроза подцепить вирус COVID-19.

Именно поэтому ее мать решила обратиться к медикам, рассказать им о ситуации и проверить дочь на коронавирус.

Однако то, с чем она столкнулась в городе, где декларируется готовность к возможной вспышке заболевания, ее повергло в шок.

«Она позвонила в поликлинику №26, ее переадресовали к участковому врачу Галине Д. Там, наверное, взяла трубку медсестра. Мама начала объяснять ситуацию. В ответ начались крики из серии «Зачем нам звоните? Звоните в инфекционный кабинет! Нам ничего не надо. Что вы нас трогаете?». Никто не понимает серьезность ситуации. У меня нет симптомов, но я и не в группе риска, а маме 66 лет и она в ней», – расскзала журналистам Светлана о злоключениях родного человека.

Узнав о ситуации, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан назвала ее «ошибкой, которая возникла из-за человеческого фактора или желания медика перестраховаться».

Чиновница анонсировала встречу мэра с главврачами, на которой все руководители больниц получат документ с жестким алгоритмом действий при обращениях граждан или подозрении на коронавирус. Пока же Светлане и ее матери Горбунова-Рубан посоветовала самоизолироваться, пить горячий чай, а вслучае появления признаков ОРВИ или гриппа обратиться к семейному врачу.

Пожилой женщине чиновница также порекомендовала пить эхинацею для укрепления иммунитета.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения не исключает, что дети могут переносить коронавирус в тяжелой форме. Такое заявление сделала глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время пресс-конференции в Женеве.

По словам Керкхове, принято считать, что дети переносят COVID-19 в легкой форме, но есть уже несколько случаев, когда заболевание у детей приводило к осложнениям и даже смерти. Она подчеркнула, что количество детей, которые заразились коронавирусом, во всем мире меньше, чем количество взрослых. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что харьковский врач всколыхнул сеть рассказом о готовности к коронавирусу.