Горожане не раздувают панику и спокойно относятся к происходящему

С 12 марта Харьков, как и вся Украина, на карантине в связи с коронавирусом, до 3 апреля

Как жители города планируют пережить этот период, журналисты издания 057.ua поинтересовались у прохожих.

Так, молодой человек по имени Владимир ответил, что планирует чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и пореже выходить из дома. По его словам, он пока что не видит причин особо паниковать.

«Извините, но этот коронавирус на данный момент убивает меньше людей, чем, скажем, туберкулез в Украине», – отметил харьковчанин.

Жительница города Валентина собирается противостоять коронавирусу тем, что будет часто мыть руки. Масок, говорит женщина, нет, поэтому остается только это.

Елена, еще одна опрошенная, уверяет, что выполняет все рекомендации, которые озвучили в Министерстве здравоохранения. Она старается поменьше бывать в общественных местах, больше времени проводить дома, а там уж «как получится».

Харьковчанин Данил отмечает, что лучше сейчас поменьше ездить общественным транспортом, избегать многолюдных заведений и больше сидеть дома.

Молодой человек по имени Вадим отметил, что он всегда моет руки, а вот в коронавирус не верит.

«Мне кажется, это все – выдумки медицинских корпораций», – сообщил он.

Еще один респондент, Евгений, уверен, что от коронавируса невозможно защититься, поскольку он передается воздушным путем.

«Как бы ты не защищался, по улицам, магазинам ходишь…», – говорит парень.

Ранее мы писали, что в Краснограде молодого человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. Когда приехали медики, он сильно кашлял, но температуры не было. Его забрали в больницу, где диагностировали грипп.

Напомним, Кернес принял решение по карантину в учебных заведениях Харькова.

Как сообщала Politeka, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог.

Также Politeka сообщала, что Добкин сбежал от коронавируса на мотоцикле.