Проблема пешеходов-нарушителей в Харькове снова стала предметом активного обсуждения после случая с молодой матерью

В группе «Харьков City» опубликовали видео, снятое на проспекте Науки возле ботанического сада, на котором женщина с коляской переходит улицу с оживленным автомобильным движением, передает Politeka.

На противоположной стороне ее уже поджидает полицейский, который, судя по записи с камеры видеонаблюдения, делает ей замечание, однако та реагирует на него с искренним возмущением, а затем идет дальше по своим делам.

Под записью пользователи оставили огромное количество комментариев, в которых не скрывали своего возмущения по поводу того, как женщина подвергает опасности жизнь собственного ребенка. Местные же жители рассказывают о том, что неподалеку от места съемки есть подземный пешеходный переход с пандусом для колясок, однако люди выбирают более легкие, но и более опасные пути.

Переход в неположенном месте с коляской. Это Харьков, Детка! #ЯжеМать по-харьковски! ХХ: «Естественный отбор на Бот. Саду. Постоянно на этом месте мамочки и папочки с колясками перебегают дорогу через проспект Науки. Полицейский сделала замечание, но был послан.» Что Вы скажите, пора ли начинать штрафовать таких пешеходов? Может полиции пора не только за водителями смотреть? Gepostet von Харьков City am Montag, 2. März 2020

«На самом деле, здесь всегда все перебегают дорогу, к сожалению ☹️ И если ты не живёшь в этом районе, то объективно не готов к выбегающим на дорогу. Поэтому есть смысл рассмотреть установку светофора», «слышала от одной мамочки лично, что ей там с коляской неудобно спускаться через подземный пешеходный переход», «Переходить дорогу в неположенном месте выбор пешехода и ответственность за последствия полностью на нем, поэтому по ЗУ водитель, сбивший пешехода в данной ситуации, не виновен, а дураков должно стать меньше, поэтому пусть бегают», «Живу тут, есть абсолютно безопасный переход через метро, с пандусом для колясок, неудобно конечно спускаться, и подниматься по ним, но зато ребенок в безопасности, а для родителей зарядка, вверх по Науки, 250 м. есть пешеходный переход», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине бесследно исчезла молодая женщина, мать двоих детей. Она ушла из дома 1 марта и с тех пор на связь не выходила. Информацию о пропаже дочери сообщила ее мать Екатерина Грудницкая.

Напомним, в сети показали, как в Харькове пропускают машину скорой.

Как сообщала Politeka, в Харькове вор-романтик сильно поплатился за украденный букет.

Также Politekа писала, что харьковчанин поплатился за парковку возле мусорки.