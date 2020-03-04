Проблема пешеходов-нарушителей в Харькове снова стала предметом активного обсуждения после случая с молодой матерью
В группе «Харьков City» опубликовали видео, снятое на проспекте Науки возле ботанического сада, на котором женщина с коляской переходит улицу с оживленным автомобильным движением, передает Politeka.
На противоположной стороне ее уже поджидает полицейский, который, судя по записи с камеры видеонаблюдения, делает ей замечание, однако та реагирует на него с искренним возмущением, а затем идет дальше по своим делам.
Под записью пользователи оставили огромное количество комментариев, в которых не скрывали своего возмущения по поводу того, как женщина подвергает опасности жизнь собственного ребенка. Местные же жители рассказывают о том, что неподалеку от места съемки есть подземный пешеходный переход с пандусом для колясок, однако люди выбирают более легкие, но и более опасные пути.
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«На самом деле, здесь всегда все перебегают дорогу, к сожалению ☹️ И если ты не живёшь в этом районе, то объективно не готов к выбегающим на дорогу. Поэтому есть смысл рассмотреть установку светофора», «слышала от одной мамочки лично, что ей там с коляской неудобно спускаться через подземный пешеходный переход», «Переходить дорогу в неположенном месте выбор пешехода и ответственность за последствия полностью на нем, поэтому по ЗУ водитель, сбивший пешехода в данной ситуации, не виновен, а дураков должно стать меньше, поэтому пусть бегают», «Живу тут, есть абсолютно безопасный переход через метро, с пандусом для колясок, неудобно конечно спускаться, и подниматься по ним, но зато ребенок в безопасности, а для родителей зарядка, вверх по Науки, 250 м. есть пешеходный переход», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине бесследно исчезла молодая женщина, мать двоих детей. Она ушла из дома 1 марта и с тех пор на связь не выходила. Информацию о пропаже дочери сообщила ее мать Екатерина Грудницкая.
Напомним, в сети показали, как в Харькове пропускают машину скорой.
Как сообщала Politeka, в Харькове вор-романтик сильно поплатился за украденный букет.
Также Politekа писала, что харьковчанин поплатился за парковку возле мусорки.