Нардеп Александр Куницкий попал в скандал в МакДональдсе в Харькове

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил перепалку с другим блогером, который называет себя "Начальник Харькова". Инцидент произошел в одном из харьковских МакДональдсов. В Youtube появилось видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, зовя охранника.

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", – кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

В сети прокомментировали увиденное.

«посмотреть бы, что этому предшествовало, а так непонятный кусок, можно нагрузить любого.», «Теперь Санёк выглядит как мусор, которых он раньше кошмарил», «Скажу так: нормальные люди садятся за стол переговоров и все проблемы обсуждают, а не кидаются как быдло Коля, вот вся проблема.», «Честно говоря вы парни превратились в каких то братков из 90х.. или выкладывайте полностью весь сюжет или не выкладывайте такие куски вообще....исходя из этого куска первое впечатление, что вы пытаетесь тупо наехать на Санька», «*рень какая-то вам сотрудничать надо, а не грызтись», – написали в сети пользователи.

Напомним также, что в сети показали начало строительства скандальной дороги на Барабашово в Харькове. Специализированная техника для строительства дороги приехала на популярный рынок Барабашово в среду, 26 февраля.

Также на рынок приехало несколько нарядов полиции. А с ними прибыли также активисты и местные журналисты. Из-за чего образовалась пробка.

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

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