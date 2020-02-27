В Харькове заминировали политехнический институт

Информация о минировании НТУ ХПИ поступила в полицию 26 февраля около 17:30. Об этом рассказала пресс-служба полиции Харьковской области.

«Сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении по улице Кирпичева поступило в полицию через оператора «102» 26 февраля около 17:30», — уведомили в полиции.

На место выехала полиция и специалисты взрывотехнического управления.

Позже стало известно, что минирование было ложным. Эвакуацию в этот раз не проводили.

«В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 300 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что в Харькове началась волна массовых заминирований зданий. Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля около 15:40.

Во второй половине дня было срочно эвакуировано сотни человек из-за угрозы взрыва. Всего «заминировали» около 60 зданий.

Чтобы проверить все адреса, следственно-оперативные группы и взрывотехники работали до поздней ночи, но ничего опасного не нашли.

На железнодорожном вокзале специалисты работали около часа, пассажиров всех вывели из здания, а движение поездов не остановили.

«Пассажиры реагировали очень спокойно, очень медленно покидали вокзал», – рассказала очевидица инцидента.

Напомним также, что в сети показали начало строительства скандальной дороги на Барабашово в Харькове. Специализированная техника для строительства дороги приехала на популярный рынок Барабашово в среду, 26 февраля.

Также на рынок приехало несколько нарядов полиции. А с ними прибыли также активисты и местные журналисты. Из-за чего образовалась пробка.

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

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