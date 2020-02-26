В Харькове в ближайшие дни будут «погодные качели»

После резкого потепления в Харькове снова похолодает

Информацию о погоде в городе опубликовал сайт Gismeteo.

В среду, 26 февраля температура днем будет колебаться в районе 9-10 градусов тепла. На следующий день, в четверг, потеплеет еще больше.

Так, 27 февраля в Харькове и области будет переменная облачность, и осадки в виде сильного дождя. Ночью - плюс 4 градусов, днем температура воздуха поднимется до 12 градусов.

В пятницу, 28 февраля, харьковчан порадует днем ясная погода. Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью будет плюс 5 градусов, а днем походает, по сравнению с прошлыми днями – + 6 градусов.

Суббота, 29 февраля, на протяжении всего будет пасмурной. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мокрый дождь со снегом. Ночью - минус 1 градус, днем будет + 6 градусов.

Напомним, что харьковчане стали реже ездить на метро по 8 гривен. В январе количество пассажиров уменьшилось почти на 10% за прошедший месяц.

«Харьковчане перестали доверять метро по 8», – отметили в сети.

Согласно сообщению Главного управления статистики в Харьковской области, в январе этого года метрополитен перевез 16,3 млн пассажиров, что на 9,5% меньше объема января 2019 г.

В комментариях пользователи сети начали обсуждать новость. Многие отшучиваются, что некоторые просто начали прыгать через турникет, а другие добавили, что в Польше на эти 10% прибавилось харьковчан.

«А в Польше как раз увеличилось количество харьковчан на 10%», «Просто многие начали перепрыгивать через турникет, не потянули такие цены 😂», «Все машины купили 😜 лишь бы не платить по 8», «Почти столько же стоит , как и маршрутка . Смысл», – отметили в сети харьковчане.

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