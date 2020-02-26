В Харькове семья отравилась угарным газом

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Инцидент произошел сегодня ночью в Киевском районе, 1-м Лесопарковом переулке. Жители пятиэтажки, которая отапливается с помощью газовых колонок, почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у четырех членов семьи отравление угарным газом. Родители отказались от госпитализации, а детей 12 и 19 лет отправили в больницу для профилактики.

Отметим, что ранее в Харьковской области был похожий инцидент. Тогда мужчина скончался от отравления угарным газом. Трагедия произошла в селе Малые Бучки Сахновщинского района. Соседи заметили дым, исходящий от одного из домов, и поспешили на помощь. Войдя внутрь, местные жители увидели бездыханное тело мужчины 1934 года рождения. Пожар площадью в один квадратный метр самоликвидировался из-за нехватки кислорода.

Владелец дома успел вдохнуть смертельную дозу угарного газа.

Напомним, что харьковчане стали реже ездить на метро по 8 гривен. В январе количество пассажиров уменьшилось почти на 10% за прошедший месяц.

«Харьковчане перестали доверять метро по 8», – отметили в сети.

Согласно сообщению Главного управления статистики в Харьковской области, в январе этого года метрополитен перевез 16,3 млн пассажиров, что на 9,5% меньше объема января 2019 г.

В комментариях пользователи сети начали обсуждать новость. Многие отшучиваются, что некоторые просто начали прыгать через турникет, а другие добавили, что в Польше на эти 10% прибавилось харьковчан.

«А в Польше как раз увеличилось количество харьковчан на 10%», «Просто многие начали перепрыгивать через турникет, не потянули такие цены 😂», «Все машины купили 😜 лишь бы не платить по 8», «Просто "бешенные" бабки перестали крутиться в метро из-за ограничения количества поездок. Теперь сидят по домам и выходят только по делу, а не просто сгонять на базар и поболтать по душам.», «Почти столько же стоит , как и маршрутка . Смысл», – отметили в сети харьковчане.

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