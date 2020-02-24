В Харькове пропала 12-летняя девочка

По данным полиции, 12-летняя девочка Мария-Ангелина Русанова ушла из дома вечером 22 февраля и до сих пор не вернулась.

Приметы: светлые волосы чуть ниже плеч, круглое полное лицо. Была одета в зеленую куртку, синие джинсы и красные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам (057) 705-98-15 или 102.

Как мы сообщали, в Одесской области бесследно исчез 12-летний мальчик, который вышел из дома на прогулку и не вернулся. О пропаже в полицию сообщили родственники подростка.

По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.

Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят информировать по тел: (050) 554 20 20, (048) 624 20 20 или на спецлинию "102" в Одессе», - говорится в сообщении.

Напомним, что в одном из частных детсадов Харькова воспитатели не уследили за трехлетним мальчиком, и ребенок покинул территорию учреждения. По информации журналистов, воспитатель повела на прогулку восемь детей, однако в какой-то момент их осталось только семеро. Трехлетний Святослав пошел гулять по району.

Как рассказала мама мальчика Екатерина Посохова, когда воспитатель бросилась на поиски малыша и нашла его, он уже успел перейти несколько внутриквартальных дорог, которые хоть и более безопасны, но машины там тоже ездят.

Пока воспитательница искала пропавшего Святослава, остальные дети оставались на улице сами, без присмотра.

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