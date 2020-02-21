Уже с 1 марта без электроэнергии могут остаться 16 многоквартирных домов в Харькове

А все из-за того, что станкостроительный завод, к абонентской сети которого подключены эти дома, не передал многоэтажки на баланс «Харьковоблэнерго».

О проблеме в группе «Типичное ХТЗ» написал один из пользователей, передает Politeka.

По его словам, жителям семи домов предложили модернизацию внутридомовых электросетей за свой счет. Если она не будет проведена, дома не подключат к электроснабжению.

«Стоимость проекта с каждого дома составляет 35000 грн. После составления проекта станет известна окончательная стоимость для его реализации. По предварительным данным (по информации представителя проектной организации) это сумма от 7500 до 10 000 грн с каждой квартиры!», – говорится в сообщении.

Чтобы как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, жители домов пригласили СМИ, надеясь, что освещение ситуации поможет решить проблему.

Ранее харьковчане уже рассказывали о надвигающейся проблеме. Они отмечают, что в связи с тем, что Харьковский станкостроительный завод не работает, а значит, не в состоянии оплачивать электроэнергию.

«Облэнерго согласилось переподключить дома и открыть лицевые счета жителям при условии реконструкции внутри домовых сетей и установки современных приборов учёта!!!», – поясняют харьковчане.

В январе жители ХТЗ, в частности домов на Индустриальном проспекте, также сталкивались с отключением электроэнергии.

Ранее мы писали, что из-за внезапного отключения электроэнергии чуть не погиб житель Одесской области. 7 февраля сотрудники службы спасения получили вызов из села Малый Фонтан Подольского района, где под угрозой оказалась жизнь больного бронхиальной астмой.

Прибывшие спасатели обеспечили аварийное электропитание дома с помощью бензогенератора 2,5 кВт и непрерывную работу медицинского прибора.

Напомним, коммунальщики "обезводят" сотни харьковчан.

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