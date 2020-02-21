Жители Богодухова на Харьковщине серьезно встревожились за своих детей

Причиной для этого стало сообщение в местной группе в соцсети об опасности, которая подстерегает несовершеннолетних в городе, передает Politeka.

Пользователь Оксана Коноз рассказала о том, что возле редакции местной газеты «Маяк» и возле электростанции неизвестный мужчина предлагает детям в возрасте семи-девяти лет конфеты и игрушки, а также зовет их пойти туда, где у него лежат подарки.

«К дочке моей подруги (однокласснице моей Лизы) этот мужчина подходил уже дважды приблизительно в 15:30-16:00», – пишет встревоженная женщина.

По ее словам, особых примет девочка не отметила, потому что очень испугалась, однако сообщила, что однажды рядом стоял автомобиль.

Автор отметила, что уже написала заявление в правоохранительные органы, которое зарегистрировано в журнале Единого учета Богодуховского отдела полиции, и попросила родителей поговорить с детьми и предупредить их об опасности.

Ранее мы писали о том, что в сентябре прошлого года неравнодушные харьковчане задержали мужчину, который приставал к маленькой девочке.

Инцидент произошел в Слободском районе города, а видео задержания и опроса злоумышленника опубликовал пользователь по ником Стивен Спилберг.

Как сообщил автор, была предотвращена попытка изнасилования ребенка педофилом среди белого дня по улице Дизельная, 6. Пойманный на горячем мужчина просил простить его, говорил о том, что «пребывал в состоянии прелести» и «дух блуда» его мучил.

Напомним, извращенец взял в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщала Politeka, нелюдя, напавшего на девочку на Горизонте, уложили лицом в асфальт.

Также Politeka писала, что отчим-педофил поиздевался над 12-летней падчерицей.