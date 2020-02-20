20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист» пройдет» матч 1/16 финала Лиги Европы

На поле выйдут «Шахтер» и португальская «Бенфика», передает Politeka.

В связи с проведением матча после 19:55 для обслуживания, возможно, будут закрыты станции метро «спортивная» и «Метростроителей», сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

При этом там уточнили, что станции могут закрыть только по требованию полиции, о чем сообщат дополнительно. Вместе с тем сотрудники метрополитена просят пассажиров учитывать возможные изменения и заранее планировать свой маршрут.

Что же касается матча, то «Бенфика» и «Шахтер» попали в плей-офф, заняв третье место в своей группе на Лиге чемпионов. После игры 20 февраля в Харькове, 27 февраля они встретятся в Лиссабоне.

Последний игра между этими командами была в 2007 году.

Ранее мы писали, что в 2020 году на уборку харьковского метро потратят 46 543 329 гривен, то есть почти по миллиону в неделю. Площадь, которую будут мыть и чистить сотрудники клининговой фирмы, составляет 310 тысяч квадратных метров.

Участие в торгах взяли фирмы «Системы прогрессивной очистки» и специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» Харьковского горсовета. Победил первый кандидат, поскольку второй запросил за свои услуги почти на полтора миллиона больше.

За эти деньги победитель конкурса будет убирать огромную территорию с зеркалами, лавочками, дверьми и пассажирскими лифтами, в том числе прилегающими к метрополитену территориями (13 005 квадратных метров).

Напомним, в Харькове эвакуатор протаранил ряд дорогих авто.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что ДТП на Харьковщине унесло пять жизней.