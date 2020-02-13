Попасться вечером на глаза толпы подростков, шныряющих по улицам в поисках приключений, – опасно для здоровья

Эту истину в очередной раз продемонстрировали пользователи, сняв и опубликовав в сети видео, как в районе Баварии в Харькове толпа несовершеннолетних напала на прохожего.

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на информацию в соцсетях.

«Скопом... Это не первый случай! Пожалуйста, распространите !!! Может, кто узнает этих героев!!!!! Проведите беседу с детьми!!!! Надо дать огласке!!!! Чтоб нашли, наказали и не замяли!!!», – говорится в подписи к видео в телеграмм-канале «Харьков Сегодня».

Как видно на записи, подростки бьют человека ногами, оскорбляют и гонятся за ним, а он пытается отбиться от обезумевшей от собственной безнаказанности компании. Кроме того, они выскакивают на дорогу перед машинами. А в конце видео заметно, что один из хулиганов засек оператора и бежит к нему выяснять отношения.

В сети пользователи взялись активно комментировать увиденное.

«Харьковчан ныне не узнать, народ, хоть бы кто остановился помог, тот же случай в трамвае: избивали все сидят никто не помог», «я так в том году заступилась за мужчину на остановке,. Результат сломанный нос со смещением и сотрясение мозга....», «В полицию обращаться не стоит , бесполезно, а вот проучить не мешало бы, чтобы на своей шкуре попробовали, как оно, когда бьют», «Какая беседа?! Подростки - это самая опасная криминальная группировка, опасна тем, что непредсказуема. Полиция должна этим заняться! Там уже беседой с папой с мамой не поможешь...», – пишут под видео в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что группа подростков взялась крушить автомобили в одном из спальных районов Харькова. Когда они заметили, что их снимают, разбили оператору фары на его машине.

Напомним, подростки устроили беспредел на железной дороге в Харькове.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

Также Politeka писала, что харьковские закладчики допекли жителей до живого, появилось предупреждение.