Семейная прогулка завершилась для жителей Лозовой на харьковщине, женщины и двоих мужчин, серьезными неприятностями

Компания молодых людей напала на семью, которая вечером проходила мимо кафе, возле которого отморозки избивали знакомого, передает «Город Х» со ссылкой на рассказ родственника потерпевших.

«На моих папу, маму и дядю напали четверо молодых людей. Родственники проходили мимо парней, которые в это время избивали своего знакомого. Мой дядя сделал им замечание, что незачем в такой праздник драться. Они переключили свое внимание на папу и дядю, начали их бить, мама их с трудом оттянула в магазин, где они прождали, пока эта молодежь вроде как успокоилась», – рассказал парень на условиях анонимности.

Однако переждать не получилось. Когда люди думали, что компания уже успокоилась, и вышли, чтобы продолжить путь домой, молодые люди снова на них накинулись. Причем к четырем добавились еще двое, которые до этого выпивали в кафе.

«Повалили папу и дядю на землю, стали избивать по три человека на каждого. Мама попыталась их усмирить, но они несколько раз толкнули ее и ударили. Одного из них точно зовут Артем, и, насколько нам известно, у него есть знакомые в полиции», – поведал дальше родственник потерпевших.

На место происшествия вызвали полицию, однако наряд приехал только через час. Теперь потерпевшие опасаются, что все спустят на тормозах.

В полиции журналистов заверили, что по данному факту возбуждено уголовное дело за нанесение легких телесных повреждений. Если вину молодчиков докажут, им грозит до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ либо исправительные работы на срок года.

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