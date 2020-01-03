Подросток решил поздравить пользователей соцсетей с Новым годом на высоте четвертого этажа

Жуткое видео опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке, передает Politeka.

Запись сделана по адресу улица Мира, 14. В кадре – парень лет 15-16, который стоит на чем-то наподобие подоконника и, держась за железную раму, махает другой рукой, поздравляя с праздиком.

Оригинальное поздравление с НГ на Мира 14. Gepostet von ТипичнОЕ ХТЗ am Freitag, 3. Januar 2020

Судя по внешнему виду здания, куда вылез парень, это "заброшка": потресканные стены, дыры в окнах вместо стекол.

Те, кто снимают его снизу, похоже, совершенно не беспокоятся, что их товарищ может нечаянно оступиться или сорваться и рухнуть на землю.

В свою очередь комментаторы не стеснялись в выражениях, немало из которых были не просто эмоциональными, а откровенно оскорбительными.

«А тем кто снимает на телефон и ржет не страшно что она вниз полетит с 4 этажа? Может спасателей нужно было вызывать?», «Нажрутся х**ни какой-то , потом в неадеквате», «Деб**но ...о родных подумай... за тебя мама волнуется... Ой какое не здоровое поколение вырастили....», «Б***, я бы такой, чтобы ты на***ся оттуда! Но не могу такого пожелать! Потому что знаю точно, есть близкие, которые, не смотря на уровень твоего дол***ма, любят и всегда ждут тебя домой!», «Тупой, бухой и дурак», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что 16 мая прошлого года 15-летний парень сорвался с вершины моста. Инцидент произошел около 19 часов на железнодорожном мосту в районе станции «Липовая Роща».

Парня с травмами головы, переломом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу. Также на месте происшествия находился свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста.

Напомним, подросток сорвался с огромной высоты в Киеве.

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