В центре Харькова ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию Масленицы

Гулянья по случаю этого праздника пройдут в Харькове с 28 февраля по 1 марта на площади Свободы, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В предпоследний день февраля на самой большой площади города и Европы начнет свою работу масленичная ярмарка. Там жители и гости Харькова смогут полакомится традиционными для праздника угощениями. Кроме того, предусмотрена концертно-развлекательная программа с участием известных творческих коллективов города, многочисленные конкурсы с призами и тому подобное.

Пик празднования придется на воскресенье, 1 марта.

По словам заместителя городского головы Игоря Терехова, в этот день районы города представят на площади свои тематические экспозиции, будет представлена масштабная концертная программа с розыгрышами и награждением победителей. А в шесть часов вечера на площади традиционно сожгут чучело, символизирующее зиму.

Во время праздничных мероприятий на площади усилят меры безопасности: подтянут полицию, муниципальную охрану, спасателей и медиков.

В связи с монтажом праздничных декораций с 26 февраля на площади ограничат движение транспорта.

Ранее мы писали о том, что на сайте мэрии появилась петиция с просьбой заасфальтировать улицу Сумскую. По мнению автора, брусчатка на этой улице – дополнительный источник шума и на ней скорее ломается транспорт. Однако инициатива вызвала недовольство жителей города, о чем они поспешили высказаться в сети.

Напомним, в Харькове появится баснословно дорогой туалет.

Как сообщала Politeka, в Харькове иностранцы разнесли съемную квартиру, вмешалась полиция.

Также Politeka писала, что погода устроит харьковчанам испытание на прочность.