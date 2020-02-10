Новая неделя принесет в Харьков гололед и мокрый снег

10-14 февраля в регионе ожидаются непростые погодные условия, передает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, практически всю неделю в регионе будет пасмурная погода с осадками.

10 февраля – переменная облачность, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, гололед. Также синоптики обещают до 15 градусов мороза ночью и до пяти ниже нуля – днем. Осадков не предвидится.

Во вторник потеплеет, однако погода испортится еще больше. Согласно прогнозу, 11 февраля харьковчан ждет снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололед. Порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью до семи градусов мороза, днем до трех тепла.

Пасмурная погода сохранится и в среду, 12 февраля. Ветер утихнет до 7-12 метров в секунду, хотя местами все же будут порывы до 15-20. Как и во вторник, ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2, днем от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

В четверг, 13 февраля, будет пасмурно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, а на дорогах гололед. Днем температура опуститься до шести градусов ниже нуля, днем будет колебаться от двух градусов мороза до трех выше нуля.

День всех влюбленных, 14 февраля, будет пасмурным, однако без существенных осадков. Гололед на дорогах сохранится. Что касается температуры воздуха, то ночью она опустится до семи градусов ниже нуля, а днем прогреется до +3.

Напомним, жуткий шторм атакует Украину, срочный прогноз синоптиков.

Как писала Politeka, аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

Также Politeka писала, что температурные качели добьют украинцев.