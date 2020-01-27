"Обновка" понравилась далеко не всем жителям

В одном из харьковских дворов впритык к многоэтажкам выросли еврозаборы

О новом «покращенни» от коммунальщиков рассказала пользователь Ирина Филина на «Харьковском форуме», передает Politeka.

По ее словам, начальник жилкомсервиса №60 начал активно огораживать палисадники бетонными конструкциями.

Вот что было:

А вот как стало:

«И если ранее, мы, жители района, прогуливаясь по тротуару, любовались зелеными насаждениями (цветами, кустиками, травкой), то теперь нашему взору предстает только вид забора!!!! Наш район и так в изобилии утыкан незаконными погребами, гаражами и прочими железобетонными «чудовищами». Этим летом активно шло спиливание кустарников и деревьев. Теперь нас лишают вида зелени и цветов под окнами!!!», – возмущается харьковчанка.

В качестве альтернативы она предлагает маленькие штакетники из дерева или тонких прутиков либо же бордюк высотой 10-15 сантиметров. Лучше всего, уверена пользователь, там смотрелась бы живая изгородь, а не ужасный серый еврозабор.

«Нет, только цемент, только каменные джунгли», – констатирует автор.

В комментариях большинство харьковчан тоже не в восторге от подобного «дизайна», Правда, есть и те, кто нашел в этом позитив.

«Видимо подряд на евроозаборивание выгоднее всяких разных дешевых штакетников...», «Возможно у него появился свой заводик по производству еврозаборов», «В Европе это запрещено. У нас жекам и районным службам на это плевать», «Заборы нужны для быдла. Это очевидно. Вообще-то заборы нужны чтобы оградить людей от опасных мест, например обрыва. В прочих ситуациях установка заборов и даже шллаковых баумов наглядно иллюстрирует быдло головного моцка, принимающего решение озабориться», «Шо за колхоз?», «Село оно и в Африке село», «Вам не угодишь за границей, еще и калитки есть! И цветы и чистота ,которую поддерживают жильцы!», «Правильно, забор поставили. Тут голову ломаешь как оградить полисадник от деб*лов», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове неизвестные вандалы разбили остановку на Александровском проспекте.

Напомним, харьковского коммунальщика засыпало землей.

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