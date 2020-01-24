В Харькове установили новый тариф на холодную воду, и теперь кубометр обойдется жителям города в 18,01 грн

О том, что «Харьковводоканалу» утвердили новые тарифы на водоотведение и водоснабжение, сообщил представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Василий Безъязычный, передает NewsRoom.

«На заседании в Киеве принимались предложения. Поступило только одно - от «Харьковводоканала». Наши департаменты его доработали и приняли, но не в полном объеме. На водоотведение «Харьковводоканал» просил 5,46 гривен, окончательно подтвердили 5,32 гривны. Водоснабжение – «Харьковводоканал» просил 13,12, согласовано 12,69», – цитирует издание слова чиновника.

Сейчас харьковчане платят за водоснабжение и водоотведение 10,21 грн и 5,22 грн соответственно. После подорожания эти цифры вырастут на 16,7%.

Основной причиной увеличения тарифов в «Харьковводоканале» назвали повышение стоимости электричества, ГСМ, реагентов для очистки воды, а также рост уровня средней зарплаты.

Ранее мы писали о том, что на фоне растущих тарифов контролирующие службы взялись за получателей субсидий. В результате проверки сотни жителей региона не только останутся без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги.

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.

Напомним, украинцам уготовили новый коммунальный тариф.

Как сообщала Politeka, пассажиров метро Харькова заставят платить по-новому.

Также Politeka писала о том, что харьковчанам отключили газ и поставили условие.