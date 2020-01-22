Эту бы энергию да в полезное русло!

Упорству, с которым Геннадий Кернес пытается вернуть Харькову проспект маршала Жукова, можно только позавидовать

Мэр дал указания посчитать расходы, составить историческую справку о Жукове и донести информацию о переименовании жителям города спустя месяц после завешения голосования по поводу возвращения проспекту Петра Григоренко старого названия.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Распоряжение «О проведении мероприятий, связанных с присвоением имени маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове по результатам общественного обсуждения» уже появилось на сайте горсовета.

По словам ответственного секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого, рабочая группа будет осуществлять подготовку проекта представления.

Согласно информации, изложенной в документе, власть «учла предложения, поступившие во время обсуждения переименования проспекта Григоренко, которое проводилось с 19 ноября по 18 декабря». Какие именно из них были учтены, неизвестно.

Контроль за выполнение распоряжения Кернеса возложили на первого заместителя мэра Игоря Терехова.

Когда именно состоится переименование, в документах не указано. Исходя из того, что следующая сессия горсовета в конце февраля, вполне возможно, что и этот вопрос будет вынесен на голосование.

Война за переименование началась 8 мая прошлого года, когда на сайте мэрии появилась петиция с просьбой вернуть проспекту Григоренко название маршала Жукова. На следующий день Кернес лично обратился к горожанам с просьбой поддержать ее, и менее чем за сутки она собрала необходимые пять тысяч голосов, что автоматически отправляло ее на рассмотрение властям.

На сессии 19 июня 59 депутатов проголосовали за переименование, однако 10 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета.

Это не остановило Кернеса, и уже 21 октября была подана апелляция, которую Второй апелляционный административный суд не удовлетворил.

После этого мэрия пошла в Верховный Суд Украины, который 10 декабря открыл кассационное производство по жалобе горсовета на оба решения судов.

Напомним, харьковчане решили судьбу проспекта Жукова.

Как сообщала Politeka, Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».

Также Politeka писала, что у Кернеса цинично плюнули в лицо украинцам.