Упорству, с каким мэр Харькова Геннадий Кернес борется за возвращение в город проспекта маршала Жукова, можно позавидовать

Проиграв суд и апелляцию по поводу переименования проспекта Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова, Кернес снова решил прибегнуть к помощи жителей города.

На сайте мэрии появилось голосование об «обратном» переименовании проспекта. За довольно короткое время в нем взяли участие 5747 человек, из которых 3668 харьковчан поддержали идею возвращения проспекту старого названия. Против высказались 1807 проголосовавших.

Оставить свой голос под опросом харьковчане могли онлайн, а также по электронной почте, по телефону, с помощью обычного письма.

Отметим, что в начале голосования количество тех, кто был против переименования, существенно превышало тех, кто хотел рекомунизировать проспект. Однако в горсовете подсуетились и подчистили результаты, убрав около 800 голосов, передает KHARKIV Today. Чиновники пояснили это тем, что удаленные голоса не принадлежали жителям Харькова, а поэтому не могут быть учтены.

На этом активность городских властей в таком «принципиальном» вопросе себя не исчерпала. Мэрия подала кассационную жалобу на решение Харьковского окружного админсуда от 5 сентября и постановление Второго апелляционного админсуда от 8 ноября. Оба суда назвали решение о переименования проспекта Маршала Жукова на проспект Петра Григоренко незаконным.

Кассационное производство 10 декабря открыл Верховный Суд Украины.

Как известно, на сессии горсовета 19 июня депутаты большинством голосов поддержали возвращение проспекту имени скандального маршала. Однако активисты подали апелляцию на решение мэрии и выиграли суд.

Напомним, Кернесу принесли окровавленного «Жукова»: последнее предупреждение.

Как сообщала Politeka, Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».

Также Politeka писала, что у Кернеса цинично плюнули в лицо украинцам.